عاجل.. أخبار السعودية.. 3700 أرض مجانية بمناطق المملكة والدعم السكني للأرامل

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة
كشف برنامج "سكني" عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة.
إحباط تهريب 850 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
في سرية تامة.. مكافأة من "الزكاة والضريبة" لهؤلاء الأشخاص
أعلن متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة.
توضيح بخصوص منح الدعم السكني للأرامل
حدد برنامج سكني شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني.
ارتكب هذه المخالفة .. قرار من جوازات مطار حائل الدولي ضد أحد المسافرين
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.
بأعجوبة.. إنقاذ حياة عشرينية بمدينة الملك سعود الطبية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أنه تم إنقاذ حياة مريضة عشرينية؛ وذلك بعد أسبوع من إجرائها لعملية تحويل مسار هضمي بجراحة المناظير خارج المملكة؛ مما تسبب لها في حدوث مضاعفات خطيرة، تمثلت في التسريب والالتهاب الذي أدى إلى دخول المريضة في حالة صدمة مهددة للحياة.
تنبيه من "الموارد" لمنشآت القطاع الخاص بخصوص عقود العاملين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ المواطنين وغير المواطنين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة "قوى" وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
المملكة تحتفي بـ 9500 خريج من برامج الأكاديمية الصحية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تحتفي الهيئة التخصصات الصحية، يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، بتخريج (9552) خريجاً وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود.