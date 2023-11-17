عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين
أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضوابط العمل لمنسوبي المؤسسات والهيئات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي، وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.
"الجبير" بمنتدى مسك: المملكة أصبحت بتميزها مرجعًا لكثير من دول العالم
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة أصبحت بتميزها مرجعًا لكثير من دول العالم.
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.
خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب
حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، الفلسطينيين على الصبر والثبات في مواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يومًا.
"الزكاة والضريبة" تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية
تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعات التاسعة للمنشآت الخاضعة للفوترة الإلكترونية.
تعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر
برزت العديد من التساؤلات حول موعد إيداع الدعم السكني لشهر نوفمبر الجاري، لكون الموعد المحدد يوافق الجمعة المقبل.
أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز
أعلنت أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لـ"أرامكو" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في "بقيق"، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
بالخطوات.. أسهل طريقة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة أبشر.
فائدة مدهشة.. هذا ما يحدث لمرضى صغط الدم عند إنقاص ملعقة من الملح يوميًا
أظهرت دراسة جديدة، أن إنقاص ملعقة صغيرة فقط من الملح يوميًا له نفس تأثير أدوية ارتفاع ضغط الدم.
3 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة.. احذريها
حذر استشاري النساء والولادة والعقم، الدكتور حسن جمال، من أن الضغوط النفسية والتدخين تعد من أسباب الولادة المبكرة.