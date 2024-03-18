اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في فرعي جامعة طيبة بخيبر والمهد

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لطلبة الجامعة في فرعي الجامعة بمحافظتي خيبر والمهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد" وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.



أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية



توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى صباح اليوم الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.