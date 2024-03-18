اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في فرعي جامعة طيبة بخيبر والمهد

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لطلبة الجامعة في فرعي الجامعة بمحافظتي خيبر والمهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد" وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.
أمطار ورياح نشطة وصواعق رعديةوتوقع
المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال
الساعات القادمة، بمشيئة الله.
وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى صباح اليوم الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.