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عاجل.. محلل طقس ينصح بالإفطار في المنازل خلال هذه الأيام ويحذر من التقلبات الجوية

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عقيل العقيل
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حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من حالة من التقلبات الجوية متوقعة على معظم مناطق المملكة.

حالة جوية وتقلبات على معظم مناطق المملكةاضافة اعلان

وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أوضح أنه من المتوقع أن تزداد فرص سقوط الأمطار غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء على كثير من المناطق بالمملكة.

وأضاف أنه بدءًا من الغد نشهد عودة مرة أخرى لانخفاض درجات الحرارة، بعد أن شهدنا على مدار الأيام الماضية هطول الأمطار على القصيم وحائل والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

رياح شديدة السرعة مثيرة للغبار

وطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع استمرار فصل الربيع والذي يشهد سحب الحمل الربيعي، والتي تصاحبها رياح شديدة السرعة مثيرة للغبار وقد تتطاير معها بعض الحصى الصغير والرمال الصغيرة وقد تكون حادة.

الاثنين والثلاثاء يفضل الإفطار في المنازل

ونصح من يحبون الإفطار خارج المنزل وخاصة في مناطق وسط وشمال المملكة ولكن يفضل غدًا وبعد غد الإفطار في المنزل خاصة مع وجود توقعات بأن يكون هناك حالة من التقلبات الجوية على مناطق السواحل الشمالية الغربية بمكة وحائل والقصيم وتبوك.

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