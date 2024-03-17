عاجل.. محلل طقس ينصح بالإفطار في المنازل خلال هذه الأيام ويحذر من التقلبات الجوية

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حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من حالة من التقلبات الجوية متوقعة على معظم مناطق المملكة.





حالة جوية وتقلبات على معظم مناطق المملكة



وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أوضح أنه من المتوقع أن تزداد فرص سقوط الأمطار غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء على كثير من المناطق بالمملكة.

وأضاف أنه بدءًا من الغد نشهد عودة مرة أخرى لانخفاض درجات الحرارة، بعد أن شهدنا على مدار الأيام الماضية هطول الأمطار على القصيم وحائل والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.





رياح شديدة السرعة مثيرة للغبار



الاثنين والثلاثاء يفضل الإفطار في المنازل







محلل الطقس عقيل العقيل: حالة جوية تبدأ يوم الاثنين وحتى الثلاثاء على مناطق المملكة... وننوه بالحذر من "السحب الربيعية" شديدة الرياح الهابطةpic.twitter.com/cdnoxsrxic #الإخبارية فيديو | "الاثنين والثلاثاء يفضل الإفطار في المنازل"..محلل الطقس عقيل العقيل: حالة جوية تبدأ يوم الاثنين وحتى الثلاثاء على مناطق المملكة... وننوه بالحذر من "السحب الربيعية" شديدة الرياح الهابطة #النشرة_الأولى March 17, 2024

وطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع استمرار فصل الربيع والذي يشهد سحب الحمل الربيعي، والتي تصاحبها رياح شديدة السرعة مثيرة للغبار وقد تتطاير معها بعض الحصى الصغير والرمال الصغيرة وقد تكون حادة.ونصح من يحبون الإفطار خارج المنزل وخاصة في مناطق وسط وشمال المملكة ولكن يفضل غدًا وبعد غد الإفطار في المنزل خاصة مع وجود توقعات بأن يكون هناك حالة من التقلبات الجوية على مناطق السواحل الشمالية الغربية بمكة وحائل والقصيم وتبوك.