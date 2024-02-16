عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

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بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 من فبراير 2024 (11 شعبان 1445هـ)، يحصل أكثر من 6 ملايين طالب على إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.

وتستمر الإجازة من يوم الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هـ.

ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.





جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445:



- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:



- إجازة عيد الفطر المبارك:



- إجازة نهاية العام الدراسي:



التقويم الدراسي



وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.- إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 144/10/23هـ.من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.