عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

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بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 من فبراير 2024 (11 شعبان 1445هـ)، يحصل أكثر من 6 ملايين طالب على إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.
وتستمر الإجازة من يوم الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هـ.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.
جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445: وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المبارك:من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسي:من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.