الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

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الإجازة تبدأ بنهاية دوام الأربعاء
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بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 من فبراير 2024 (11 شعبان 1445هـ)، يحصل أكثر من 6 ملايين طالب على إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.اضافة اعلان
وتستمر الإجازة من يوم الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هـ.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة. 

جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445: 

وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:

من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك:

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي:

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

التقويم الدراسي

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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