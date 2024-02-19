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عاجل.. تواريخ مهمة للطلاب حول موعد انطلاق ونهاية الفصل الدراسي الثالث

طلاب السعودية
الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة في 3 مارس
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يتمتع أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل. اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير اختبارات نهاية الفصل الدراسي لتبدأ الخميس الماضي، لتستمر لمدة خمسة أيام، على أن تنتهي بعد غد الأربعاء، وذلك حتى لاتتزامن مع إجازة يوم التأسيس الخميس المقبل. 

إجازة  نهاية الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن تستمر إجازة الطلاب من الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هــ، على أن يستأنف الطلاب الدراسة فور الانتهاء منها.

موعد انطلاق ونهاية الفصل الدراسي الثالث

وينطلق الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445ه، يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، على أن ينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

التقويم الدراسي 

ويشتمل التقويم الدراسي على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة. 

جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 

وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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