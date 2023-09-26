8 خدمات مهمة تقدمها الداخلية عبر "أبشر"

أعلن وكيل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تدشين عددًا من خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.



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خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر



أهداف الخدمات:



وأظهر إنفوجراف نشر على حساب المنصة العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها والتي تغني عن الذهاب لمقرات وزارة الداخلية.وأوضح أنه يتم تطبيق العديد من الخدمات عبر المنصة ومنها ما يلي:1- خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية.2- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.3- خدمة إصدار شهادة الوفاة.4- خدمة عرض شهادة الوفاة.5- خدمة التحقق من شهادة الوفاة.6- الخدمات المدشنة على منصة أبشر حكومة.7- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.8- خدمة التحقق من شهادة الوفاة الرقمية.1 - الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.2 - تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي.3 - تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية.4 -تسهيل تنفيذ الخدمات على أفراد المجتمع.