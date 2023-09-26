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صحيفة تواصل الالكترونية

دون الذهاب للمقرات

8 خدمات مهمة تقدمها الداخلية عبر "أبشر"

أبشر
أبشر
أ أ
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أعلن وكيل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تدشين عددًا من خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

وأظهر إنفوجراف نشر على حساب المنصة العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها والتي تغني عن الذهاب لمقرات وزارة الداخلية.اضافة اعلان

خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر


وأوضح أنه يتم تطبيق العديد من الخدمات عبر المنصة ومنها ما يلي:

1- خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية.
2- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.
3- خدمة إصدار شهادة الوفاة.
4- خدمة عرض شهادة الوفاة.
5- خدمة التحقق من شهادة الوفاة.
6- الخدمات المدشنة على منصة أبشر حكومة.
7- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.
8- خدمة التحقق من شهادة الوفاة الرقمية.

أهداف الخدمات:


1 - الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
2 - تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي.
3 - تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية.
4 -تسهيل تنفيذ الخدمات على أفراد المجتمع.




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