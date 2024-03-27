الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النيابة العامة تصدر توضيحا مهما بخصوص تخفيض أسعار المنتجات

الغش التجاري - النيابة العامة
النيــــــابة العــــــــامة - الغش التجاري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قالت النيابة العامة، إن التخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية، تعد من الممارسات التي تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها.اضافة اعلان

الغش التجاري:

وأضافت:" ويتعين مساءلة من يخالف ذلك طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري".
وأوضحت أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنة اشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة مخالفة قواعد تنظيم المسابقات:

وكان قد حذر المحامي نايف المرشدي، من مخالفة قواعد واشتراطات تنظيم المسابقات، حيث تشمل العقوبة السجن والغرامة.
وقال المرشدي لقناة "الإخبارية"، إن عقوبات مخالفي تنظيم المسابقات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر وفقا للمادة 19 من نظام الغش التجاري.

اقرأ أيضا

8 خدمات جديدة.. البيئة تطلق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر منصة "نما"

عاجل.. أهم 10.. 17 يوم إجازة للطلاب وتوضيح مهم من حساب المواطن

وزير الحرس الوطني يرعى مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024 بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان

حرس الحدود في قطاع العارضة بجازان يحبط تهريب 180 كيلو جرامًا من المواد المخدرة

حرب الاحتلال على غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النيابة العامة - السجن 11:29 م الخميس، 21 مارس 2024

النيابة العامة تتوعد المسيء لوالديه أو المسنين.. السجن وغرامة تصل لـ 300 ألف ريال

محطات وقود 12:57 م السبت، 09 مارس 2024

قرار عاجل بإغلاق 39 محطة وقود مخالفة في 19 مدينة ومحافظة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة

GHWJWQ8X0AAToes 4:36 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الإطاحة بـ7 أشخاص بالشرقية ظهروا بمحتوى مرئي يرتكبون فعلاً مشينًا

GHRRv4eWAAAhuvs 8:33 م الإثنين، 26 فبراير 2024

تدشين نظام التعاملات الإلكترونية في منطقة حائل