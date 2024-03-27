النيابة العامة تصدر توضيحا مهما بخصوص تخفيض أسعار المنتجات

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قالت النيابة العامة، إن التخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية، تعد من الممارسات التي تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها.



الغش التجاري:



عقوبة مخالفة قواعد تنظيم المسابقات:



وأضافت:" ويتعين مساءلة من يخالف ذلك طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري".وأوضحت أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنة اشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكان قد حذر المحامي نايف المرشدي، من مخالفة قواعد واشتراطات تنظيم المسابقات، حيث تشمل العقوبة السجن والغرامة.وقال المرشدي لقناة "الإخبارية"، إن عقوبات مخالفي تنظيم المسابقات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر وفقا للمادة 19 من نظام الغش التجاري.