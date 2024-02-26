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تدشين نظام التعاملات الإلكترونية في منطقة حائل

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تدشين نظام التعاملات الإلكترونية في منطقة حائل
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دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم الاثنين, نظام التعاملات الإلكترونية بمركز قصر العشروات التابع للمنطقة.اضافة اعلان

تدشين نظام التعاملات الإلكترونية

تم ذلك بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فؤاد الغصاب، ومدير إدارة تقنية المعلومات المهندس سليمان بن سعود العويصي.

العديد من الخدمات الإلكترونية

 ويقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية لربط الإمارة بالمحافظات والمراكز التابعة للإمارة.
 وأكد آل الشيخ سعي الإمارة إلى مواكبة التطورات التقنية والعمل على الاستفادة منها للتسهيل على المواطن والمقيم، بتوجيه مستمر وحرص من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

الاستماع إلى مطالب الأهالي

 بعد ذلك زار آل الشيخ عدداً من أهالي قصر العشروات، واستمع إلى مطالباتهم حول تنفيذ عدد من الخدمات الحكومية.

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