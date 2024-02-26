تدشين نظام التعاملات الإلكترونية في منطقة حائل

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دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم الاثنين, نظام التعاملات الإلكترونية بمركز قصر العشروات التابع للمنطقة.



تدشين نظام التعاملات الإلكترونية



العديد من الخدمات الإلكترونية



الاستماع إلى مطالب الأهالي



سعادة وكيل #إمارة_منطقة_حائل أ.عادل بن صالح آل الشيخ يدشّن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز قصر العشروات التابع للإمارة، ويسهم النظام في سرعة تبادل المراسلات والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونيًا مع إمارة المنطقة. pic.twitter.com/fQF2xHiPhN — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) February 26, 2024

تم ذلك بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فؤاد الغصاب، ومدير إدارة تقنية المعلومات المهندس سليمان بن سعود العويصي.ويقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية لربط الإمارة بالمحافظات والمراكز التابعة للإمارة.وأكد آل الشيخ سعي الإمارة إلى مواكبة التطورات التقنية والعمل على الاستفادة منها للتسهيل على المواطن والمقيم، بتوجيه مستمر وحرص من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.بعد ذلك زار آل الشيخ عدداً من أهالي قصر العشروات، واستمع إلى مطالباتهم حول تنفيذ عدد من الخدمات الحكومية.