النيابة العامة تتوعد المسيء لوالديه أو المسنين.. السجن وغرامة تصل لـ 300 ألف ريال

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أكدت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء، منح حقوقاً للأم وأحاطها بحماية عدلية رفيعة، وقرر عقوبات مشددة حال انتهاك أي من هذه الحقوق.



عقوبة إيذاء الوالدين:



النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية



النيابة العامة، قد أوضحت في وقت سابق، أن كل من شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، يعاقب بالسجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحذرت النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، من خطورة أي أعمال تندرج ضمن إيذاء معاملة الوالدين أو أحدهما.وقالت النيابة : "كل من قام بإيذاء أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عاما يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.وكانت

وكانت النيابة العامة، قد حذرت، اليوم، من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.

وقالت بأن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال.

أو بإحدى هاتين العقوبتين.



