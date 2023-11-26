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النيابة العامة: التستر محظور بكافة صوره وأشكاله

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
النيابة العامة
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أكدت النيابة العامة أن التستر محظور بكافة صوره وأشكاله الواردة في النظام.

التحقيق في جرائم التستر:

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وأضافت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس "تعمد الجهات المختصة على مكافحة ارتكابه بأي صورة كانت، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام".

ما هو التستر؟



وأوضحت النيابة، أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخص شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

رصد جريمة تستر

وفي وقت سابق، شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

السجن والغرامة لارتكاب جريمة التستر

 ‏‎ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي:
- حل المنشأة وشطب السجل التجاري.
- والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات.
- واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
- ونشر الحكم على نفقة المخالفين.


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