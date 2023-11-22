عاجل.. الإطاحة بـ5 مواطنين في جدة: ارتكبوا هذه الجريمة والإحالة للنيابة العامة

أ أ

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم 25.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و16,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان





الإحالة للنيابة العامة:



الإبلاغ عن عمليات التهريب

