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عاجل.. الإطاحة بـ5 مواطنين في جدة: ارتكبوا هذه الجريمة والإحالة للنيابة العامة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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 قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم 25.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و16,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان

الإحالة للنيابة العامة:


وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ  عن عمليات التهريب


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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