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المكان والموعد.. فتح الباب للإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن

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الهيئة العامة للطرق
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أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن رغبتها في طرح مشروع الإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن، للاستثمار وفقًا لأسلوب المشاركة في الداخل.اضافة اعلان

فتح الباب للإعلانات الخارجية على الطرق

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة لجذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.

موعد فتح الباب للإعلانات الخارجية

 وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 27 من شوال المقبل، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول أي عروض تُقدم بعد هذا التاريخ.
وبينت أن موعد فتح العروض المقدمة عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 من شوال 1445هـ.

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