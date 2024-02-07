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هل انتهت موجات البرد؟ "المسند" يُجيب ويُحذر

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موجات البرد
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة.
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هل انتهت موجات البرد؟

وحذر على حسابه في منصة"إكس"، أنه عادة ما يتخلل "الشبط" و "المربعانية"، موجات دافئة مؤقتة، مع استمرار الموجات الباردة.

كم بقي في فصل الشتاء ؟

وأضاف أن المتبقى على انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وفقاً لتقويم الأرصاد العالمية 23 يومًا، وفقاً لتقويم الأنواء 31 يومًا، وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على خط الاستواء 45 يومًا.

وحلو موسم الأمطار، فإنه عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريبًا، وعادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطارًا من النصف الأول، وبالتحديد شهرًا مارس وأبريل.

أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر، بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالي نصف ساعة تقريبًا، الرياض أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في تمام الساعة 12:08 وفقًا لتقويم أم القرى وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى 19 فبراير.

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