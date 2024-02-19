"المسند" يكشف أسرار مدى الرؤية البصرية في الطقس

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، المقصود بما يعرف بـ"مدى الرؤية البصرية" في الطقس.





"المسند" يكشف سر مدى الرؤية البصرية في الطقس



مدى الرؤية في السحب



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مدى الرؤية البصرية في الطقس يقصد بها مدى المسافة التي تستطيع من خلالها رؤية جرم معين كجبل أو برج ونحوه أو إضاءة.وأضاف أنه يمكن تصنيف مدى الرؤية البصرية في الطقس، كما يلي:1 - رؤية ممتازة:ويمكن رؤية الأجسام والمعالم على مسافة تتجاوز 10 كيلومترات.2 - رؤية جيدة:ويمكن رؤية الأجسام والمعالم على مسافة تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات.3 - رؤية معتدلة:ويمكن رؤية الأجسام والمعالم على مسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات.4 - رؤية ضعيفة:ويمكن رؤية الأجسام والمعالم على مسافة تتراوح بين 0.5 إلى 2 كيلومتر.5 - رؤية معدومة:ولا يمكن رؤية أي شيء على بعد أكثر من 0.5 كيلومتر.وحيب خبراء الطقس، فإن مدى الرؤية داخل السحب، حتى وإن كانت رفيعة، يكون دائمًا أقل من الهواء الصافي المحيط بها، حيث تكون بعض السحب كثيفة بما يكفي لتقليص مدى الرؤية إلى الصفر تقريبًا.