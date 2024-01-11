أقلها 4 بالقريات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 4 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة وجازان، و25 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 4، وأبها 5، وطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.