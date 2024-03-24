المرور يقدم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر

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طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر:

عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيا:

تقدم الإدارة العامة للمرور جميع خيارات طلب استبدال لوحات المركبات للمستفيدين عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.وأوضحت أيضا إمكانية استبدال لوحات المركبات للأفراد عبر "أبشر أفراد"، وللشركات عبر "أبشر أعمال"، وذلك من خلال حساب مالك المركبة بعد التحقّق من المتطلبات النظامية.يذكر أن خدمة استبدال اللوحات تأتي امتدادًا لجهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز التحول الرقمي للخدمات المرورية، تماشيًا مع أهداف وزارة الداخلية في إتاحة خدمات يستطيع المستفيد تنفيذها من مكان وجوده، وبما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميّزة لخدمات قطاعات الوزارة.وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.