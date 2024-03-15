عاجل.. في ثلاث خطوات.. إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعمالة والمرافقين

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ المصدرة لهم إلكترونياً.



إلغاء تأشيرة الخروج والعودة



طريقة الوصول للخدمة للعمالة المنزلية



تفعيل الخدمة للمرافقين



وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تفعيل الخدمة بخطوات بسيطة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر كما هو موضح أدناه.- خدمات العمالة- خدمات- التأشيرات- خدمات أفراد الأسرة- خدمات- التأشيرات

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أصدرت، توضيحًا مهمًا بشأن بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.





أسهل طريقة لتقديم بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية



الهدف من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية



الخطوات



الشروط:

يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ المصدرة لهم إلكترونياً عن طريق منصة #أبشر . pic.twitter.com/WmYJ2dyDV8 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 13, 2024

وأضافت أن ذلك يتم بسهولة من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.وأكدت أن خدمة تواصل تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.وأشارت إلى أن الخدمة تمكن الأفراد المسجلين والمفعلين بمنصة "أبشر" من التبليغ عن تغيب عمالتهم المنزلية عن العمل.1 – الدخول على خدمات العمالة.2 – اختيار "خدمات".3 – تقديم طلب تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية.4 - بعد تقديم الطلب سيتم إخفاء بيانات العامل في بوابة الخدمات الإلكترونية لديك.1 - أن تكون الإقامة سارية المفعول.2 - أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.3 - أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.4 - للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية في حال لم يتم إصدار الإقامة يرجى مراجعة إدارة شؤون الوافدين.5 - لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.6 - إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.