السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" يطرح لوحات إلكترونية عبر "أبشر" غدا.. و4 خطوات للتسجيل

المرور
المرور
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيا.اضافة اعلان

مزاد اللوحات الإلكترونية يبدأ غدا:


وقالت إن المزاد يبدأ الأحد وينتهي الاثنين الموافق 15 يناير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.

4 خطوات للوصول إلى الخدمة:


ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:

1- الدخول عبر منصة أبشر

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي 

3- اختيار المرور

4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة


1- الدخول لحساب أبشر
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".
تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".

 
عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر “أبشر أفراد”.
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

الاستعلام عن تأمين مركبة عبر توكلنا خدمات


يتضمن تطبيق "توكلنا " العديد  من الخدمات لكي يتمكن المواطنون من الاستعلام عن العديد من الخدمات الحكومية والحصول عليها بشكل إلكتروني مثل الاستعلام عن تأمين مركبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل تطبيق توكلنا خدمات على جهازك.
2- سجل بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- اختر أيقونة لوحة البيانات ومنها اختر تامين المركبات.
4- أدخل بيانات المركبة ووثيقة التأمين مثل:
-رقم اللوحة.
-رقم الوثيقة الرئيسي.
-رقم الوثيقة الفرعي.
-اسم شركة التأمين.
-عنوان الشركة.
-رقم هاتف الشركة.
-فاكس الشركة.
-حالة وثيقة التأمين.
5- اختر أيقونة التالي ليتم عرض المعلومات المراد الاستعلام عنها.



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