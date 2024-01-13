"المرور" يطرح لوحات إلكترونية عبر "أبشر" غدا.. و4 خطوات للتسجيل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيا. اضافة اعلان





مزاد اللوحات الإلكترونية يبدأ غدا:



4 خطوات للوصول إلى الخدمة:



خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة



الاستعلام عن تأمين مركبة عبر توكلنا خدمات







⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/qH0jswIInk تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧ #أبشر ⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. January 13, 2024

وقالت إن المزاد يبدأ الأحد وينتهي الاثنين الموافق 15 يناير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:1- الدخول عبر منصة أبشر2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي3- اختيار المرور4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".1- الدخول لحساب أبشر2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات3- اختر استعلام المركبة المحجوزة4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.2- اختر “أبشر أفراد”.3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.يتضمن تطبيق "توكلنا " العديد من الخدمات لكي يتمكن المواطنون من الاستعلام عن العديد من الخدمات الحكومية والحصول عليها بشكل إلكتروني مثل الاستعلام عن تأمين مركبة وذلك باتباع الخطوات التالية:1- قم بتنزيل تطبيق توكلنا خدمات على جهازك.2- سجل بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.3- اختر أيقونة لوحة البيانات ومنها اختر تامين المركبات.4- أدخل بيانات المركبة ووثيقة التأمين مثل:-رقم اللوحة.-رقم الوثيقة الرئيسي.-رقم الوثيقة الفرعي.-اسم شركة التأمين.-عنوان الشركة.-رقم هاتف الشركة.-فاكس الشركة.-حالة وثيقة التأمين.5- اختر أيقونة التالي ليتم عرض المعلومات المراد الاستعلام عنها.