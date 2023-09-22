ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

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نشرت وزارة الداخلية إنفوجرافا يتضمن معلومات عن العلَم بمناسبة اليوم الوطني، كما كشفت عن أنواعه.





أنواع العلم:



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محظورات استخدام العلم



١- علم السيارة٢-علم الاستعراضللأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.٣- علم الساريةللأنشطة داخل المباني والقاعات.٤- علم المكتب(المستخدم على الطاولة).ألوان العلم الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي لون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجيكما كشفت عن محظورات استخدام العلم وهي كالتالي:١-يحظر رفع علم الملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.٢- يجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.٣- يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.٤- يُحظر استعمال العلم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأيغرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .٥- يجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.٦- يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف ، بما في ذلك طباعته على الواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.٧- يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.٨- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.٩- يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.١٠- يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.١١- يحظر تنكيس علم للملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.١٢- يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار للملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.١٣- يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه أرض - ماء - طاولة).https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1704955035765866573/photo/2