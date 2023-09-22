ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

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نشرت وزارة الداخلية إنفوجرافا يتضمن معلومات عن العلَم بمناسبة اليوم الوطني، كما كشفت عن أنواعه.
أنواع العلم:
١- علم السيارة
(للسيارات الدبلوماسية والوفود).
٢-علم الاستعراض
للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.
٣- علم السارية
للأنشطة داخل المباني والقاعات.
٤- علم المكتب
(المستخدم على الطاولة).
ألوان العلم الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي لون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي
كما كشفت عن محظورات استخدام العلم وهي كالتالي:
محظورات استخدام العلم
١-يحظر رفع علم الملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
٢- يجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
٣- يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.
٤- يُحظر استعمال العلم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي
غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .
٥- يجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.
٦- يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف ، بما في ذلك طباعته على الواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.
٧- يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.
٨- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.
٩- يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.
١٠- يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.
١١- يحظر تنكيس علم للملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.
١٢- يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار للملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.
١٣- يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه أرض - ماء - طاولة).
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1704955035765866573/photo/2