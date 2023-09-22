الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الداخلية
الداخلية - أرشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نشرت وزارة الداخلية إنفوجرافا يتضمن معلومات عن العلَم بمناسبة اليوم الوطني، كما كشفت عن أنواعه.

أنواع العلم:

اضافة اعلان
١- علم السيارة
 (للسيارات الدبلوماسية والوفود).

٢-علم الاستعراض
للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.

٣- علم السارية

للأنشطة داخل المباني والقاعات.

٤- علم المكتب
(المستخدم على الطاولة).

ألوان العلم الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي لون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي

كما كشفت عن محظورات استخدام العلم وهي كالتالي:

محظورات استخدام العلم


١-يحظر رفع علم الملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

٢- يجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.

٣- يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.

٤- يُحظر استعمال العلم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي
غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .

٥- يجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.

٦- يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف ، بما في ذلك طباعته على الواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.

٧- يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.

٨- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

٩- يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.

١٠- يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.

١١- يحظر تنكيس علم للملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

١٢- يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار للملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.

١٣- يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه أرض - ماء - طاولة).


https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1704955035765866573/photo/2

اقرأ أيضا

الحقيل
12:40 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزير الشؤون البلدية: تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

القات المخدر - جازان - المخدرات
11:10 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

اقرأ أيضا

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

توضيح من منصة أبشر بشأن استرداد رسوم التوصيل

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

الجوازات تكشف عن 15 خدمة تقدمها عبر منصة أبشر

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أبشر 7:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"أبشر" يعلن عن لوحة مميزة بمناسبة اليوم الوطني

IMG-20230908-WA0000 12:43 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

صوّب عليه النار من ظهره .. تنفيذ حكم الشرع في مقيم أنهى حياة مواطن بالرياض

الداخلية 9:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

الداخلية تتصدر الأجهزة الحكومية في هذا التصنيف

7728711-2049281386 11:27 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد تحديث "جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية"

اقرأ أيضا

Capto_Capture 2023-09-21_07-06-12_PM
8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قبل ٩٠ عاما كان بيوتها من الطين .. مختص يكشف ٤ مراحل مرت بها الرياض نحو التطور

تعليم الطائف
8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الانتهاء من زراعة ١٥٠ ألف شتلة أشجار بالطائف

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

عمليات استيراد سيارات في ميناء بالسعودية - الجمارك
7:13 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هل شراء سيارة جديدة من دولة خليجية يخضع للرسوم الجمركية؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الداخلية
12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)