شوارع وميادين جدة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

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تزينت شوارع وميادين محافظة جدة، بالأعلام والألوان الخضراء، ابتهاجاً بالاحتفال باليوم الوطني الـ93، تعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة. اضافة اعلان







وشهدت الطرق العامة والميادين بجدة، منها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" وطريق الأمير عبدالمجيد، وشارع السلام والكورنيش الأوسط، إضاءات باللون الأخضر تزامناً مع هذه المناسبة.



الاحتفالات تستمر لثلاثة أيام



وتستمر ثلاثة أيام، إضافة إلى المباني واللوحات على امتداد تلك الطرق، التي تحمل صور القيادة الرشيدة أيدها الله."مرور جدة": لن نسمح بهذه التجاوزاتوبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، حذرت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة المواطنين والمقيمين من الإخلال بالأنظمة المرورية.ضرورة التقيد بالأنظمة المروريةوأكدت على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وعدم تجاوزها بما يعيق حركة السير والانسياب المروري.وطالبت الجميع للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يحمل تاريخ الوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه.وشددت على أنه لن يسمح بالتجاوزات المرورية وارتكاب المخالفات كطلاء المركبات بالألوان أو تغطية المركبات تغطية كاملة بالأعلام والصور، مما يؤدي إلى حجب الرؤية لمن بداخل المركبة.وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.