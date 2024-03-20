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المرور يجيب على سؤال يشغل الكثيرين.. 3 مخالفات في نفس التوقيت والمكان

المرور السعودي
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الإجراء حال تسجيل مخالفات بالخطأ على قائد المركبة.

3 مخالفات في نفس التوقيتاضافة اعلان

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. جاني ٣ مخالفات في يوم ٨/٢٤ ويوم ٨/٢٦ ويوم ٨/٢٩ الغريبة نفس الموقع ونفس الصورة ونفس التوقيت الساعة ٦/٤٩ صباحاً والمخالفه هي عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق تقاطع شارع عنيزة مع شارع عمر بن عبدالعزيز بتجاه الغرب لماذا نفس التوقيت ونفس الصور؟!".
وأجاب المرور بقوله : "عليكم السلام، في حال وجود اعتراض يمكنك تقديمه عبر حسابك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك".

الفحص الفني الدوري للمركبات

وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.
وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".

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