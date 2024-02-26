تحذير لقائدي المركبات.. ممارسات خاطئة تسبب الحوادث وتستوجب العقوبة

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غلظت إدارة المرور غرامات استخدام الجوال أو أي جهاز محمول عند القيادة بسبب وقوع الحوادث على الطرق أثناء البعض بالتصوير أو توثيق المشاهد.



مخالفة مرورية



تنبيه للسائقين



ووصف المرور استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة، بأنه مخالفة مرورية صريحة، تستوجب دفع غرامة تتراوح بين 500 إلى 900 ريال.وأوضح المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، أن 52% من مخالفات استخدام الجوال، هي بسبب إجراء مكالمات هاتفية أثناء القيادة، يأتي بعدها استخدام خرائط قوقل بنسبة 35%.بينما جاءت نسبة مخالفة استخدام الجوال متقاربة بين المراسلة، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، فيما سجلت مخالفات المراسلة 7% جاء تصفح المواقع بنسبة أقل 6%، وفقا لـ"الوطن".وفي وقت سابق، نبهت المديرية العامة للمرور، إلى بعض الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار والأتربة المثارة وحالة الطقس التي تمر بها أجواء المملكة.وأوضحت على حسابها "فيس" و«إكس»، أنه حفاظًا على سلامة الجميع ولقيادة أكثر أمنًا أثناء حدوث موجات الغبار يجب اتباع هذه الاحتياطات:1 – ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.2 – التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.3 – عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.4 – إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.