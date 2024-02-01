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كم تبلغ قيمة الغرامة لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق؟.. "المرور" يوضح

المرور1
الإدارة العامة للمرور
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أعلنت الإدارة العامة للمرور جدول بالمخالفات المرورية التي ترتكب على الطرق، والغرامة المالية المفروضة عليها لمن يتجاوز السرعة المحددة.اضافة اعلان

جدول الغرامات المالية لتجاوز السرعات المحددة

1ـ غرامة مالية لمن تجاوز بأكثر من 10 كلم/ ساعة إلى 20 كلم/ ساعة، 150 ريال حد أدنى و300 ريال حد أعلى.
2ـ غرامة التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة، 300 ريال حد أدنى و500 حد أعلى.
3ـ غرامة التجاوز بأكثرمن 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم/ ساعة، 800 ريال حد أدنى و 1000 ريال حد أعلى.
4ـ غرامة التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة، 1200 ريال حد أدنى 1500 ريال حد أعلى.
5ـ غرامة التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة، 1500 ريال حد أدنى و2000 ريال حد أعلى.
حددت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار رخصة القيادة لمختلف الأعمار السنية ومختلف أنواع السيارات والمركبات.

رسوم إصدار رخصة القيادة

جاء ذلك في رد من المرور، عبر منصة إكس على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسوم إصدار الرخصة لمن هم دون الـ 18 عاماً.
وأجاب المرور، بقوله: " تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك وكل ما يتعلق برسوم إصدار الرخصة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
وفي وقت سابق، أشارت الإدارة العامة للمرور في المملكة إلى أن اللوحات المفقودة للمركبة عليها رسوم جديدة عند إعادة استخراجها.

آلية الإبلاغ عن اللوحات المفقودة للمركبة

وحددت الإدارة العامة للمرور، آلية الإبلاغ عن لوحات المركبات المفقود.
وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر، عبر منصة "إكس"، خطوات الخدمة وهي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر "خدمات" من تبويب "خدماتي".
2- اختيار "إدارة المركبات".
3- اختيار "إصدار إذن إصلاح مركبة".

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