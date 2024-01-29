الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن و"الغذاء والدواء" تتحرك ضد هؤلاء

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الخارجية: المملكة تحث كافة الداعمين لـ "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الإنساني
تتابع المملكة عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

"الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة
تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنتجات المتداولة في السوق وتقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح.

حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن الدفعة 75

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.

شرطة الدمام تتحرك للقبض على شخصين ظهرا بفيديو وارتكبا فعلا شنيعًا

أعلنت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على شخصين لاعتدائهما بالضرب على آخر.

تنبيه لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية.

راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية
أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء التقديم في "التدريب لطلبة الكليات المهنية" لعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البنوك تحذر من إعلانات هذه الوظائف
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من زيادة حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية عبر الإنترنت في إطار حملتها "خلك_حريص".

طريقة ورابط رفع شكوى بسبب مخالفات الوسيط العقاري في حالات الإيجار
أوضح برنامج "إيجار" أنه عند الرغبة برفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري يتم الدخول الى أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسة في موقع الهيئة العامة للعقار على الرابط التالي (من هنا).

"التجارة" تستدعي 552 مكيف "يونيون إير" 2023 لهذا السبب
أعلنت وزارة التجارية استدعاء 552 مكيف سبليت "unionaire" 2023، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

"الغطاء النباتي" يزرع 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراء
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع أعمال التشجير في روضة غسلة بمحافظة شقراء بزراعة 12 ألف شجرة محلية من نوع "السدر البلدي".

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تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن الدفعة 75

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