تحذير مهم من المرور لقائدي المركبات.. ماذا عن السرعة العالية؟

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرا مهما لقائدي المركبات بشأن السرعات العالية، مؤكدة أن السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق. اضافة اعلان





خطورة السرعة العالية



أكدت المديرية العامة للمرور على أن ترك الطفل وحيدا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.

وأوضحت إدارة المرور ، عبر حسابها في منصة إكس : "السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة".وفي وقت سابق،

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث حذرت من ترك الاطفال بمفردهم داخل المركبات.





ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟



السيارات الداكنة ترتفع حراراتها بسرعة



ترتفع الحرارة داخل السيارة 21 درجة في 10 دقائق



ما يحدث للأطفال داخل السيارة، متعلق بارتفاع درجة الحرارة وحدوث الاختناق، وفقا لتقرير "ضربة الشمس لدى الأطفال" (Pediatric Vehicular Heatstroke PVH) بعنوان "الأطفال داخل السيارات الساخنة"، الصادر عن مجلس السلامة الوطنية.ويستغرق الأمر 10 دقائق فقط لارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، وهذه الزيادة كافية لتؤدي إلى الموت خصوصا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.واستنادًا إلى الأبحاث التي أجراها جان نول، من قسم علوم الأرض والمناخ بجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وجد نول أن تصميمات السيارات الداخلية خصوصا ذات اللون الداكن منها، تجعلها تسخن بشكل أسرع.وترتفع درجة الحرارة الداخلية للسيارة في درجة حرارة 21.11 وفقا للتالي: فبعد 10 دقائق تصل إلى 31.67 درجة، وبعد 20 دقيقة تصل حرارة السيارة إلى 37.22 درجة.وتصل بعد 30 دقيقة تصل إلى 40 درجة، وبعد 60 دقيقة تصل إلى 45 درجة، وبعد ساعتين تقترب من 50 درجة.