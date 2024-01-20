"المرور": 5 خطوات يجب على قائدي الدراجات الآلية الالتزام بها

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أهابت إدارة المرور بقائدي الدراجات الآلية الالتزام بالأنظمة المرورية ومتطلبات السلامة عند القيادة، موضحة ضرورة التقيد بعدة خطوات.





5 خطوات مهمة يجب التقيد بها أثناء قيادة الدراجات الآلية: اضافة اعلان



تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة





السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث





وأضافت أنه يجب الحرص على ما يلي:1- ارتداء خوذة رأس متوافقة مع متطلبات السلامة.2- تأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص.3- التزم بالمسار المحدد وعدم الدخول بين المسارات.4- تقيد بالسرعة المحددة.5- اترك مسافة أمان كافية.في وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا مهمًا لقائدي المركبات بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية.وطالبت جميع قائدي المركبات بشرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحافظ على الأرواح.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.في الوقت نفسه، بينت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.واشارت إلى أن السرعات العالية مؤكدة أن السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.