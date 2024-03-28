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"المالية" تنشر الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة

وزارة المالية
وزارة المالية
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 نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية.

تطوير القطاع المالي في المملكةاضافة اعلان

يأتي ذلك ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
إضافة إلى إبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية.

دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة

ويعزز الإطار العام للتمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة.
حيث تم بناء الإطار ليكون متسقًا مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر 2021، بشأن تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وذلك من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق الإسهامات المحددة وطنيًا تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ، بالمواءمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

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