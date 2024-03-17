وزارة العدل تطلق "البيانات العقارية" عبر البورصة

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أطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية.

وتمكن الخدمة المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق.





أهداف إطلاق "البيانات العقارية" عبر البورصة



وتتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.يشار إلى أن البورصة العقارية قد وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.