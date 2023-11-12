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توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار على جازان وعسير وهذه المناطق

أمطار المملكة 6
أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة
أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، وتبوك.

سحب ممطرة ورياح نشطة على منطقتين

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة.

تكون الضباب على منطقتين

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر

وحالة البحر من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط.
ومن نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة.
وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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