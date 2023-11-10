عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول ورياح شديدة السرعة على محافظة جدة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تنبيهاً
متقدماً من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظة جدة.
سيول ورياح شديدة السرعةوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح سطحية نشطة سريعة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وزخات من
البرد وارتفاع الموج على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
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وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 1 مساء.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #جدة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 10, 2023
للتفاصيل https://t.co/qbAFwvTEoB #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/tothR6dt3f
الدفاع المدني يحذر فيما
دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب
الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق
المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.