عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول ورياح شديدة السرعة على محافظة جدة

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظة جدة.





سيول ورياح شديدة السرعة اضافة اعلان



الدفاع المدني يحذر



أمطار وسيول على 5 مناطق



تكون الضباب على 6 مناطق



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح سطحية نشطة سريعة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد وارتفاع الموج على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 1 مساء.فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.