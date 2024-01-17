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طالبت لاإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.





"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة اضافة اعلان



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل



يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.





أمطار غزيرة ورياح هابطة مثيرة للأتربة



وكان مركز الأرصاد قد توقع أن تتأثر هذه المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.