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طالبت لاإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في
الظروف الجوية المتقلبة.
"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة
وأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة
اخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.
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لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.— المرور السعودي (@eMoroor) January 17, 2024
#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/ZS6Ye7gAgE
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعديةيأتي
هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة
البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية
والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
حالة
مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبلوطالبت
بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.