عاجل.. "النقل" تكشف عن 5 اشتراطات مهمة في لائحة حقوق والتزامات الركاب

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كشفت وزارة النقل عن حرصها على توفير تجربة نقل آمنة ويسيرة عبر الاطلاع على أبرز الالتزامات العامة للركاب وفقًا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة

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نصوص الآلية





نصت الآلية على عدد من الآداب العامة التي تساهم في توفير البيئة الآمنة والمريحة لمستخدمي وسائل النقل العام، وذلك لتحسين تجربة الركاب.





1- عدم التدخين في وسيلة النقل أو الأماكن التزام الراكب بمقعد واحد فقط وعدم التي يحظر فيها التدخين شغل مقعد يخص ذوي الإعاقة.





2- الالتزام بالمسؤولية والاحترام والتعاون مع عدم تجاوز طابور الانتظار والتحلي الركاب الآخرين وموظفي الناقل بالمسؤولية والتعاون مع الآخرين.





3-التزام الراكب بعدم إلهاء السائق اثناء الرحلة.





4- عدم ترك أولياء الأمور لأطفالهم باللعب أو القرب من مسار الحافلة وعدم اقترابهم منها.



5- يتولى أولياء الأمور مسؤولية سلوك أبنائهم طوال الرحلة.

