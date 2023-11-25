السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. "النقل" تكشف عن 5 اشتراطات مهمة في لائحة حقوق والتزامات الركاب

وزارة النقل
وزارة النقل
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كشفت وزارة النقل عن حرصها على  توفير تجربة نقل آمنة ويسيرة عبر الاطلاع على أبرز الالتزامات العامة للركاب وفقًا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة
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نصوص الآلية


نصت الآلية على عدد من الآداب العامة التي تساهم في توفير البيئة الآمنة والمريحة لمستخدمي وسائل النقل العام، وذلك لتحسين تجربة الركاب.

1- عدم التدخين في وسيلة النقل أو الأماكن التزام الراكب بمقعد واحد فقط وعدم التي يحظر فيها التدخين شغل مقعد يخص ذوي الإعاقة.

2- الالتزام بالمسؤولية والاحترام والتعاون مع عدم تجاوز طابور الانتظار والتحلي الركاب الآخرين وموظفي الناقل بالمسؤولية والتعاون مع الآخرين.

3-التزام الراكب بعدم إلهاء السائق اثناء الرحلة.

 4- عدم ترك أولياء الأمور لأطفالهم باللعب أو القرب من مسار الحافلة وعدم اقترابهم منها.

5- يتولى أولياء الأمور مسؤولية سلوك أبنائهم طوال الرحلة.

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