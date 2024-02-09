الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو.. والنيابة العامة تحقق

الشبو - شبو - مخدرات
مخدر الشبو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهما (7.7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

 

النيابة العامة والمخدرات

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.اضافة اعلان
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري بالرياض

المتحدث الأمني للداخلية: تصويرك للجريمة ونشرها.. جريمة (فيديو)

عاجل.. خبير طقس يتوقع فيضانات وسيولاً على المملكة ودول خليجية في هذا التوقيت

أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على مكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة-السوق-المالية-السعودية 4:14 م الخميس، 08 فبراير 2024

احتيال وغش وتدليس وتلاعب.. هيئة السوق المالية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة 1:25 م الخميس، 08 فبراير 2024

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

القات المخدر 5:49 م السبت، 03 فبراير 2024

إحباط ترويج كمية ضخمة من المخدرات والإطاحة بالمهربين في جازان والشمالية

المديرية العامة المخدرات 6:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق