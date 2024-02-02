الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية في جدة

وفي منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 2.9 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

"الأرصاد" يُطلق تحذيرًا من استمرار الأمطار مع أجواء باردة على هذه المناطق

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات

طلاب المملكة يفوزون بـ 9 جوائز في المعرض الدولي "تايسف 2024" في تايبيه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:11 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

GEmZ_tGXQAAGalB 1:50 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شرطة جازان تتحرك للقبض على مقيمين لتهريبهما ممنوعات

ض3432 2:30 م الأحد، 14 يناير 2024

حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:03 م الجمعة، 12 يناير 2024

في حملات مفاجئة.. الأمن يباغت مقيمين لتهريبهم المخدرات

اقرأ أيضا

4554645
5:34 م الجمعة، 02 فبراير 2024

شاهد.. كثافة الصقيع في حرة المقراة شمال العيص بالمدينة

خادم الحرمين الشريفين
4:04 م الجمعة، 02 فبراير 2024

رسميًا.. الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

جريدة أم القرى
3:56 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. ننشر تفاصيل لائحة تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية.

موهبة
3:12 م الجمعة، 02 فبراير 2024

زيادة استثنائية.. تسجيل أكثر من 100 ألف طالب في "موهبة" (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
8:12 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد

المرور السعودي - الامطار
7:35 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" من ارتكاب هذا الأمر الخطير أثناء هطول الأمطار

النائب العام الليبي
6:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

رياح نشطة
6:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

صندوق النقد
6:02 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

العالم فى اسبوع
6:00 م الجمعة، 02 فبراير 2024

العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات