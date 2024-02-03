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إحباط ترويج كمية ضخمة من المخدرات والإطاحة بالمهربين في جازان والشمالية

القات المخدر
حرس الحدود
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 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب مواد مخدرة


وفي منطقة الحدود الشمالية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين في محافظة رفحاء لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(4350) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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