الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات الناقلات الوطنية للمسافرين

الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات
الطيران المدني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنه تم تخصيص مبلغ يقدر بحوالي  58 مليون ريال كتعويضات الناقلات الجوية الوطنية للمسافرين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء
اضافة اعلان

أبرز الحالات التي تم تعويضها:



أبرز الحالات التي تم تعويضها للمسافرين:

1- تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة.

2- إلغاء الرحلات.

3- تأخير الرحلات.

وأضافت: تلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بدورها التنظيمي والرقابي لقطاع الطيران وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للوائح التنفيذية للهيئة ؛ حرصا على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

في وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني،، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أغسطس 2023م.


14 معيارًا لتقييم أداء مطارات المملكة


وصدر التقرير وفقًا لأربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
 ونال كلٌ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، ومطار الملك فهد الدولي ، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ، ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي


إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً.
وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 91%، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 82%.


مطار الملك فهد الدولي


وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 82%.
فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

مطار أبها الدولي


وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 91%.
 فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 82%.

مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز


فيما حصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

مطار القريات

 وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
 يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء.
وأبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.


اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:22 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

F6QX_llXUAAGRKk
12:15 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"مدني الرياض" يباشر تحرير قدم طفل علقت بمكبر صوت

وزارة الداخلية
12:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

ابراج سكنية
9:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

للأيتام .. يمكنك تملّك وحدة سكنية إلكترونيا بهذه الطريقة

اقرأ أيضا

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

النيابة العامة تحدد عقوبة تزييف وتقليد النقود

مداهمة حوش في جدة.. فعثروا على المفاجأة الصادمة (فيديو)

وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون الأمني مع نظيره الصومالي

في جازان والأحساء .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

637429527045387868 11:15 م الخميس، 24 أغسطس 2023

قوات الأمن تداهم وكرا بالقصيم.. وهذا ما وجد بحوزة مواطن؟

1548629 8:52 م الخميس، 24 أغسطس 2023

زمن قياسي للإسعاف الجوي بجدة .. نقل حالة سقوط من الدور الثالث

4554 7:04 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شلالات المياه تشكل مشهدا بديعا في تبوك

download 5:15 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شاب يكشف مفاجأة عن بيع التمور في كرنفال بريدة

اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
5:47 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

ما هي خطوات طباعة البطاقة الجمركية.. الزكاة والضريبة توضح

WhatsApp Image 2023-09-17 at 5.23.40 PM
5:33 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

متحدث الأحساء يكشف تفاصيل مشروع للتخلص من البعوض والذباب

الداخلية
5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

السفر الطائرة
4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:22 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

أهم 10
8:58 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

النيابة العامة
8:27 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

النيابة العامة تحدد عقوبة تزييف وتقليد النقود

الحوش
7:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مداهمة حوش في جدة.. فعثروا على المفاجأة الصادمة (فيديو)

إعصار دانيال- درنة
7:13 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

قبل سد درنة.. انهيار 10 سدود عالميا أحدها أنهى حياة 150 ألف شخص (تفاصيل صادمة)

سد سان فرناندو
7:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

من كارثة إعصار ليبيا إلى جنوب أفريقيا.. الفيضانات تجتاح 9 دول خلال أسبوعين (تفاصيل)