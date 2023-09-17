في جازان والأحساء .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

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الحرب على المخدرات
المخدرات
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 93 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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استكمال الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي باستخدام دراجة نارية.

طرق التبليغ:

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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