الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خلل في الدراجات النارية لسوزوكي وإجراء عاجل من التجارة

دراجة
دراجة GSX1300RM2
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


قررت وزارة التجارة، استدعاء عشرات الدراجات من نوع سوزوكي بسبب وجود خلل فيها.
وأعلنت الوزارة عن استدعاء 99 دراجة سوزوكي "GSX1300RM2"، موديل 🗓 2020 - 2022اضافة اعلان
وأرجعت ذلك إلى "خلل في أسطوانة الفرامل الأمامية، قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتملية خطر وقوع حادث".
وطلبت الوزارة التواصل مع شركة أبناء صالح عمر باربان المحدودة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


اقرأ أيضا

7867867
3:30 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يبحث إحداث نقلة كبرى في مجال الطقس والمناخ بالمملكة

القمر العملاق
3:00 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

ترقبوه غدا.. الظهور الأخير للقمر العملاق في عام 2023

المرور1
2:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

78 7657
2:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يصل البحرين لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي بين البلدين

اقرأ أيضا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال

"المالية": نوفمبر آخر موعد أمام القطاع الخاص لرفع المطالبات عبر «اعتماد»

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

زيادة الطاقة الاستيعابية لطب الأسنان لـ37% يحقق مستهدفات التوطين

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:59 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

أخبار السعودية 4:29 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تحذير من صندوق الاستثمارات وتأثير "فيروس نيباه"

سيارات كيا 11:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث

F51yp8JWgAAGqSZ 8:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التجارة توضح طريقة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها

اقرأ أيضا

أهم 10
9:41 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. 3 مليارات و200 مليون دولار حصيلة "نزاهة" وأشجار رعدية في مكة

درجات الحرارة
9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

عبدالله بن سعد الغنام
8:52 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

زلزال 7
2:18 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

تراجع البطالة
11:43 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023