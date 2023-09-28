خلل في الدراجات النارية لسوزوكي وإجراء عاجل من التجارة

أ أ



قررت وزارة التجارة، استدعاء عشرات الدراجات من نوع سوزوكي بسبب وجود خلل فيها.

وأعلنت الوزارة عن استدعاء 99 دراجة سوزوكي "GSX1300RM2"، موديل 🗓 2020 - 2022 اضافة اعلان

وأرجعت ذلك إلى "خلل في أسطوانة الفرامل الأمامية، قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتملية خطر وقوع حادث".

وطلبت الوزارة التواصل مع شركة أبناء صالح عمر باربان المحدودة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.



