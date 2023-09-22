السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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في يومها الوطني الـ 93.. المملكة عقودٌ من الرفعة والسؤدد
تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا يوم غدٍ السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.

أين تقضي إجازة اليوم الوطني؟.. جولة في أهم الحدائق والمنتزهات
تحتفل المملكة، غدًا السبت، باليوم الوطني الثالث والتسعين، وبهذه المناسبة يحصل الطلاب على إجازة يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م.

بالأرقام.. المملكة تدخل نادي الاقتصادات التريليونية عالميا
أعلن تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار.


هل تشمل دفعة أكتوبر الدعم الإضافي؟.. رد من حساب المواطن
تتوالى التساؤلات والاستفسارات من جانب المستفيدين من حساب المواطن حول ما إذا كان سيتم التمديد للدعم الإضافي الذي انتهى تمديده مع صرف الدفعة 70- شهر سبتمبر.

بشرى من سكني لأصحاب الأمراض المستعصية وهؤلاء
كشف برنامج سكني عن حالة استثنائية يسمح فيها للأعزب بالحصول على الدعم السكني.

شاهد.. قوة أمطار المعقص بالعرضيات في منطقة مكة
تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على المعقص بمحافظة العرضيات وأدت جريان السيول بمنطقة مكة المكرمة.

شرطة الرياض تضبط مواطنًا لارتكابه جريمة مخلة بالشرف
أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني
أصدرت وزارة التجارة تراخيص تخفيضات لأكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

"الحج" تؤكد على القادمين جوًا بضرورة الإحرام من الطائرة
أكدت وزارة الحج والعمرة على القادمين إلى المشاعر المقدمة عن طريق الجو، ضرورة الإحرام من الطائرة عند محاذاة الميقات.

رصدت هذا الشيء.. الأقمار الصناعية تثير مخاوف من حرب عالمية ثالثة
أثار صور التقطتها الأقمار الصناعية، مخاوف من الاتجاه نحو حرب عالمية ثالثة، في الوقت الذي تسعى فيه كل من روسيا والصين والولايات المتحدة إلى توسيع مواقع التجارب النووية.

5 أطعمة ومشروبات تجنبيها عند محاولة الحمل
حث خبراء التغذية، النساء على تجنب تناول بعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل.

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