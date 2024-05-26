توقعات بتقلبات جوية شديدة على هذه المحافظات حتى الـ 11 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم -بمشيئة الله- من رياح شديدة على محافظتي ينبع والرايس.

وتشمل تأثيرات الحالة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة وارتفاعًا في الأمواج.



تقلبات جوية وصواعق رعدية:

توقعات حالة الطقس:

كما بين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية على كل من مكة والباحة وعسير.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على المناطق الثلاث حتى الساعة الـ 11 مساء أمس، بمشيئة الله.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.