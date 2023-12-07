عاجل.. إيقاف النقل والتكليف لمنسوبي الصحة العامة حتى هذا الإشعار

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كشفت مصادر، عن صدور قرار وزارة الصحة بإيقاف النقل والتكليف لمنسوبي الصحة العامة.





نقل مهمات وكالة الصحة إلى هيئة الصحة العامة اضافة اعلان



إيقاف النقل والتكليف



وذلك تنفيذًا لقرار الوزير، المتضمن تشكيل لجنة تحضيرية لنقل مهمات وكالة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، وفقًا لـ"عكاظ".وبناء على ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها التحضيري في 19/‏‏ 5 /‏‏ 1445هـ، بإيقاف النقل والتكليف حتى تنتهي اللجنة من أعمالها في حصر الاختصاصات والمهمات والموظفين والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة، والرفع للجهة المعنية لنقلها إلى هيئة الصحة العامة (وقاية).وعلى ذلك تقرر إيقاف النقل والتكليف (من وإلى)، بغض النظر عن المرجعية الوظيفية ودون أي استثناء في الإدارات أو الوحدات أو الأقسام أو البرامج التابعة للصحة العامة.