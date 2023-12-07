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لأولة مرة في المنطقة.. استحداث تقنية علاج الأورام السرطانية بالبروتون في المملكة

وزير الصحة
ملتقى ميزانية 2023
أ أ
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أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن خطوة رائدة في مجال الرعاية الصحية، من خلال إنشاء أول مركز لعلاج الأورام السرطانية بالبروتون.

 علاج الأورام السرطانية بالبروتوناضافة اعلان


وخلال ملتقى الميزانية 2024، بشر وزير الصحة بإضافة تقنية علاج الأورام السرطانية بالبروتون
للمنظومة الصحية وإطلاق مشروع المركز السعودي للعلاج بالبروتون والذي يعد المركز الأول
من نوعه في الشرق الأوسط.
ويهدف المركز إلى علاج الأورام في المناطق الحساسة جداً، بقتل الخلايا السرطانية دون تعرض
الأنسجة المجاورة لخطر الإشعاع

ميزانية السعودية 2024


وكان مجلس الوزراء قد استعرض، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاًّ فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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