لأولة مرة في المنطقة.. استحداث تقنية علاج الأورام السرطانية بالبروتون في المملكة

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أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن خطوة رائدة في مجال الرعاية الصحية، من خلال إنشاء أول مركز لعلاج الأورام السرطانية بالبروتون.





علاج الأورام السرطانية بالبروتون اضافة اعلان



ميزانية السعودية 2024



وخلال ملتقى الميزانية 2024، بشر وزير الصحة بإضافة تقنية علاج الأورام السرطانية بالبروتونللمنظومة الصحية وإطلاق مشروع المركز السعودي للعلاج بالبروتون والذي يعد المركز الأولمن نوعه في الشرق الأوسط.ويهدف المركز إلى علاج الأورام في المناطق الحساسة جداً، بقتل الخلايا السرطانية دون تعرضالأنسجة المجاورة لخطر الإشعاعوكان مجلس الوزراء قد استعرض، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاًّ فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.