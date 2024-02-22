مُبتلية بالوسواس القهري وعليها قضاء شهرين.. ماذا تفعل في شعبان؟ "الخثلان" يجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من ابتُليت بالوسواس القهري وعليها قضاء شهرين.





نصيحة الخثلان للمبتلية بالوسواس القهري



لابد من صيام القضاء وما فات من الفريضة



ونصح على حسابه في منصة "إكس"، المبتلية بالوسواس القهري بالذهاب للطبيب المختص لعلاجه؛ ما دام أنه وسواس قهري مستحكم.وأضاف أن عليها أن تصوم صيام الفريضة وأن هذا ليس عذرًا لها، وأن تُقوّي إرادتها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتصوم صيام الفريضة وتقضي ما عليها.وأشار إلى أنه لابد من صيام القضاء وما فات من الفريضة، حتى ولو صوم يومين في الأسبوع، لأن الذمة لا تبرأ بذلك.