أخبار السعودية.. 48 ساعة على إيداع راتب فبراير ووقف صرف معاش الضمان في هذه الحالات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
عقوبات مغلظة في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
أفادت صحيفة "عكاظ" بصدور الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويتضمن عقوبات صارمة بحق المتجاوزين.
48 ساعة على إيداع راتب فبراير للموظفين الحكوميين
يتبقى 48 ساعة فقط على موعد إيداع راتب شهر فبراير 2024، للموظفين بالقطاع الحكومي.
متى يتوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي؟.. 3 حالات تعرف عليها
تملك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحق في وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك عند الإخلال بشرط من الشروط.
استعدادًا لرمضان.. أكثر من 4900 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع
أعلنت وزارة التجارة، أنها نفذت 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
ارتكب جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في "تبوك"
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
بطول 66 كم.. أمير الشرقية يدشن طريق "الظهران – العقير – سلوى"
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر المشروع اليوم، طريق (الظهران – العقير – سلوى)، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق.
بيان لـ"التجارة" بشأن ضبط عمالة تغش "زيوت السيارات" (فيديو)
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن الفرق الرقابية ضبطت، عمالة مخالفة تعيد تعبئة "زيوت سيارات" مغشوشة ومجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية معروفة في الرياض، بهدف إيهام المستهلك بجودتها.
4 أسئلة تشغل الملايين من مستفيدي حساب المواطن
نشر حساب المواطن، "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" يتضمن أبرز أربعة أسئلة تشغل اهتمام المسجلين ببرنامج الدعم.
بدل ومزايا تنافسية.. "طيران الرياض" تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى
أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد)، عن فتح باب التوظيف لشغل (17) وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي: