عاجل.. هل العائد من منتج "صح" ثابت أم متغير وهل يتحمل الزكاة عن المستفيد؟

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تفاعل حساب المنتج الإدخاري صح (صكوك حكومية) مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن العائد من الادخار.





العائد على منتج صح



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ومنتج صح يعتبر أول صكوك حكومية ادخارية للأفراد، تهدف إلى تمكينهم من تحقيق مستقبل مالي أفضل.



وقال أحد المستفيدين في سؤال عبر منصة صح : "هل نسبة العائدة ثابتة أم تحتمل الزيادة والنقص؟ وهل يتم إخراج الزكاة من قبلكم؟".



وأحابت منصة صح بقولها: "أهلاً بك.. العائد ثابت لكل إصدار، ومنتج (صح) لا يتحمل الزكاة".





أول منتج ادِّخاري حكومي



شروط الاشتراك في صح



الهدف من منتج صح



يذكر أن وزارة المالية بدأت اليوم في استقبال طلبات الاشتراك في أول منتج ادِّخاري حكومي للأفراد، بعوائد مجزية صح متوافق مع الشريعة الإسلامية، في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، بقيمة 1000 ريال للصك الواحد، وبحد أعلى 200 ألف ريال، وسيتم الطرح أيضًا بشكل شهري، وتكون فترة الادِّخار لمدة سنة واحدة، بعائد ثابت، وتُصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).ويُشترط للاشتراك أن يكون المتقدِّم سعوديًّا، ويملك حسابًا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، شركة الراجحي المالية).ويهدف هذا المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدَّخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادِّخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادِّخارية، وتعزيز ثقافة الادِّخار.كما أنَّ المنتج بدون أي رسوم على المشتركين، ولا يوجد أي قيود على الاسترداد.