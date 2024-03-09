"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية كرواتيا

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دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، اليوم، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.



حضور رئيس المشيخة الإسلامي ومفتي كرواتيا:



تقديم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية:



جاء ذلك بحضور رئيس المشيخة الإسلامي ومفتي كرواتيا الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش، والملحق الديني في البوسنة والهرسك عامر بن بنوان العنزي، وعدد من الشخصيات الدينية بقاعة الاحتفالات بالمركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث تبلغ كمية هدية التمور (5) أطنان، ويستفيد من البرنامجين 40 ألف مستفيد.وقدّم مفتي كرواتيا عزيز حسانوفيتش شكره لحكومة المملكة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الهدية الغالية، مبيناً بأن ذلك ليس بغريب على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.كما قدّم الشكر لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على خدمته وجهوده الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين وعلى زيارته ودعمه للمشيخة الإسلامية في كرواتيا وتوقيع مذكرة تفاهم التي فتحت صفحة جديدة في تعزيز التعاون المشترك التي تخللها تبادل الزيارات وعقد المؤتمرات.بدوره، أكد الملحق الديني في البوسنة والهرسك أن هذه الهدية المقدمة لشعوب المسلمين في دول العالم، تأتي ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية.وبيّن أنه سيتم تنفيذ برنامج تفطير الصائمين وبرنامج إمامة المصلين وتوزيع الهدية من التمور بالتنسيق مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج توزيع التمور في 93 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، ومشاركتهم فرحتهم بهذا الشهر الفضيل.