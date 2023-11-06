الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صباح اليوم.. شاهد تدفق السيول شمال غرب الدوادمي بالرياض

غ97908
سيول الدوادمي
أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الاثنين، السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض.اضافة اعلان

السيول تجري أنهارًا في الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي بالرياض، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.

أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. اليورو يسجل 4.03 ريال

المنظمة العالمية للارصاد
9:56 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مفاجأة للراغبين.. توفر وظائف في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسويسرا

أهم 10
9:44 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:17 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

35 في مكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

اقرأ أيضا

دراسة جديدة.. السكريات تهدد النساء بسرطان الكبد

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

بمشاركة الأمم المتحدة.. إطار وطني لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت

استمرار الحالة المطرية.. خبير طقس يتوقع انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

عاجل.. توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

9-8 8:48 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

675656 4:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

فغففغف 4:09 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطرق أملج في تبوك؟

765لا 3:33 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل

اقرأ أيضا

النيابة العامة - جديد
6:09 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

السجن والغرامة المليونية.. 82 ألف متهم بالاعتداء على أشخاص في 2022

مساند
3:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة

مواقيت الصلاة
2:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. الإثنين 22 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في نجران

مساعدة طفلك على التركيز
2:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مختصة تكشف تأثير "الكافيين" على الصحة العقلية للأطفال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مدرستي
10:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

المنظمة العالمية للارصاد
9:56 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مفاجأة للراغبين.. توفر وظائف في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسويسرا

أهم 10
9:44 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

وظائف فرص شاغرة
9:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
8:02 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك

أمطار غزيرة وسيول
7:11 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق