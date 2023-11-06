صباح اليوم.. شاهد تدفق السيول شمال غرب الدوادمي بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح
اليوم الاثنين، السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض.
السيول تجري أنهارًا في الرياضوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار
بشمال غرب الدوادمي بالرياض، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.
جنوب حديجة شمال غرب #الدوادمي الان س ٨.٠٠ صباح الاثنين ٢٢ ربيع اخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 6, 2023
عضو المجموعة نجم العضياني pic.twitter.com/Ub79NnPnfx
أمطار
وسيول على الرياض و8 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.