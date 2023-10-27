أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول نتيجة أمطار حائل والقصيم ونجران

أ أ

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار جنوب حائل وغرب القصيم ووسط نجران. اضافة اعلان





سيول جارية في الحائل والقصيم





سيول جنوب وسيطاء الجفن

جنوب

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

من | عادل المسمار

.

. pic.twitter.com/VnSKCT3GeW 🔴 فيديوسيول جنوب وسيطاء الجفنجنوب #حائل الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عادل المسمار October 27, 2023

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم





سيول جنوب الشمط

اقصى غرب

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

من | عبدالمحسن المظيبري

.

. pic.twitter.com/rFdvuWm17b 🔴 فيديوسيول جنوب الشمطاقصى غرب #القصيم الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عبدالمحسن المظيبري October 27, 2023

أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت حائل والقصيم ونجران لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.