أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول نتيجة أمطار حائل والقصيم ونجران

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وسط
أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات
غزيرة من الأمطار جنوب حائل وغرب القصيم ووسط نجران.
سيول
جارية في الحائل والقصيموأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت حائل والقصيم ونجران لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح
نشطة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
سيول جنوب وسيطاء الجفن
جنوب #حائل
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عادل المسمار
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أمطار رعدية غزيرة
مع جريان السيول
وفي تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى
غائمة.
سماء غائمة وسحب
ممطرة على الرياض والقصيم
وأوضح المركز أن
هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد
من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
سيول جنوب الشمط
اقصى غرب #القصيم
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالمحسن المظيبري
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أمطار وسيول ورياح
نشطة
في حين يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد
ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
سيول #نجران_الآن
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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