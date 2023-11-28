"السدر والطلح" يتصدران .. إقبال كبير على مهرجان العسل بحائل

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جذب مهرجان العسل بمنطقة حائل 2023 في نسخته الثالثة، أهالي وزوار المنطقة والمهتمين من خلال العديد من الأجنحة التي تقدم أجود أنواع العسل ، التي شكلت بدورها عامل جذب رئيسي ومميز للمهرجان.
أنواع العسل:
وضم المهرجان العديد من الأركان التي احتوت على أنواع من العسل ذي الجودة العالية والتي ضمت عسل السدر , وعسل الطلح , وعسل الأثل , وعسل الشفلح , وعسل الضمخ " العرن " .
كما يوجد العديد من أنواع العسل المختلفة ، والتي أشرف على عرضها 35 نحالاً ونحالة من مختلف النحالين بالمنطقة.
كما يوجد العديد من أنواع العسل المختلفة ، والتي أشرف على عرضها 35 نحالاً ونحالة من مختلف النحالين بالمنطقة.
مختبر مركزي
ويضم المهرجان مختبراً مركزياً يقدمه جناح أمانة المنطقة يحتوى على أجهزة علمية لاختبار الجودة بهدف رفع نسبة الوعي لدى المستهلك بالاختبارات والاشتراطات الصحية اللازمة ، بالإضافة إلى معرض للأسر المنتجة .
الأسرة والطفل
كما يضم عدد من الفعاليات الخاصة بالأسرة والطفل، والأركان الخاصة بالأسر المنتجة المخصصة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة .