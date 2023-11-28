"السدر والطلح" يتصدران .. إقبال كبير على مهرجان العسل بحائل

أ أ

جذب مهرجان العسل بمنطقة حائل 2023 في نسخته الثالثة، أهالي وزوار المنطقة والمهتمين من خلال العديد من الأجنحة التي تقدم أجود أنواع العسل ، التي شكلت بدورها عامل جذب رئيسي‎‏ ومميز للمهرجان. اضافة اعلان





أنواع العسل:

وضم المهرجان العديد من الأركان التي احتوت على أنواع من العسل ذي الجودة العالية والتي ضمت عسل السدر , وعسل الطلح , وعسل الأثل , وعسل الشفلح , وعسل الضمخ " العرن " .



كما يوجد العديد من أنواع العسل المختلفة ، والتي أشرف على عرضها 35 نحالاً ونحالة من مختلف النحالين بالمنطقة.

