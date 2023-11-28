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"السدر والطلح" يتصدران .. إقبال كبير على مهرجان العسل بحائل

يوم النحل العالمي - مناحل - النحل - عسل النحل -- العسل - منحل
العسل
أ أ
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جذب مهرجان العسل بمنطقة حائل 2023 في نسخته الثالثة، أهالي وزوار المنطقة والمهتمين من خلال العديد من الأجنحة التي تقدم أجود أنواع العسل ، التي شكلت بدورها عامل جذب رئيسي‎‏ ومميز للمهرجان.اضافة اعلان

أنواع العسل:



 وضم المهرجان العديد من الأركان التي احتوت على أنواع من العسل ذي الجودة العالية والتي ضمت عسل السدر , وعسل الطلح , وعسل الأثل , وعسل الشفلح , وعسل الضمخ " العرن " .

كما يوجد العديد من أنواع العسل المختلفة ، والتي أشرف على عرضها 35 نحالاً ونحالة من مختلف النحالين بالمنطقة.

مختبر مركزي



ويضم المهرجان مختبراً مركزياً يقدمه جناح أمانة المنطقة يحتوى على أجهزة علمية لاختبار الجودة ‏‏بهدف رفع نسبة الوعي لدى المستهلك بالاختبارات والاشتراطات ‏الصحية ‏اللازمة ‏، بالإضافة إلى معرض للأسر المنتجة .

الأسرة والطفل



كما يضم عدد من الفعاليات الخاصة بالأسرة والطفل، والأركان الخاصة بالأسر المنتجة المخصصة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة .

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